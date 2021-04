The Killers nådde brittisk milstolpe

Det då okända amerikanska rockbandet The Killers spelade 2003 in en liten singel som hette ”Mr Brightside”. Året efter släpptes den i Storbritannien, där den blivit en seglivad radioplåga – och hit.

När den i veckan lade sig på 78:e plats på singellistan nådde den en milstolpe ingen annan singel tidigare gjort – sammanlagt 260 veckor, eller fem hela år, på den brittiska singellistan, rapporterar brittiska medier.

Som bäst nådde ”Mr Brightside” 2004 tionde plats på listan, men sedan har den återkommit, och återkommit, och återkommit. För trots 17 år och många miljoner spelningar – 281 miljoner strömningar bara på de brittiska öarna, mest av alla låtar släppta före 2010 – ser britterna verkligen den ljusa sidan av låten.

Bara i år har den legat på topplistan elva av tolv veckor, mer än vad de flesta nysläppta singlar mäktar med.

De 260 veckorna är överlägset mest av någon singel, tvåa på den listan är Snow patrols ”Chasing cars” från 2006, som ”bara” nått upp till 166 veckor på listan.

Veckans brittiska singellista toppas av Lil Nas X och ”Montero (call me by your name)”.