”Vänner”-återföreningen blir äntligen av

Den av fansen efterlängtade återföreningen av ”Vänner”-skådespelarna ser ut att bli av, redan nästa vecka. – Nu får jag träffa alla de andra för första gången på flera år, säger David Schwimmer, som spelade Ross, till BBC.

Efter åratal av spekulationer och förväntningar från fansen kommer hela gänget i succéserien ”Vänner” att återförenas i ett specialavsnitt på HBO Max.

Den meningen har i olika formuleringar skrivits ett otal gånger på en lång rad språk i över ett år. Men nu verkar det faktiskt vara dags för en återförening.

– Efter det här ska jag till ett flygplan som ska ta mig till Los Angeles där vi ska spela in ”Vänner”-återföreningen nästa vecka, säger David Schwimmer i Graham Nortons tv-show i BBC, som sändes på fredagen.

– Så ja, nu får jag träffa alla de andra för första gången på flera år.

Återföreningen skulle ha spelats in i mars i fjol men fick skjutas upp på grund av pandemin. Först sattes ett datum i augusti, men flyttades då åter framåt, utan närmare detaljer.

Enligt Schwimmer ska han och de andra skådespelarna – Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courtney Cox och Matt Leblanc – inte spela sina rollfigurer.

– Jag kommer att vara mig själv. Det finns inget manus skrivet och vi kommer inte att vara våra karaktärer, vi är oss själva, säger han.

Källor till såväl Deadline som The Hollywood Reporter bekräftar uppgifterna. Enligt den sistnämnda tidningen ska programmet spelas in i samma studio i Burbank där serien i tio säsonger mellan 1994 och 2004 spelades in.

Några detaljer om när återföreningen ska visas har ännu inte offentliggjorts.