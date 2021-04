Arsenallånet med sen kvittering mot Tottenham

Joe Willock är utlånad från Arsenal till Newcastle. Då passade han på att rädda poäng åt Newcastle mot Arsenals stora Londonrival – Tottenham. Willock fastställde slutresultatet till 2–2 med en sen kvittering.

Newcastle, med Emil Krafth i startelvan, kämpar i botten av Premier League. Men hemma mot Tottenham tog man ledningen tack vare Joelinton i 28:e minuten.

Glädjen skulle dock visa sig vara av det klart mer kortvariga slaget.

Två minuter senare kvitterade Tottenhams målkung Harry Kane och i 34:e minuten skickade han Tottenham i ledning i matchen – och sig själv i skytteligaledning med sitt 19:e Premier League-mål för säsongen.

Kane var också nära ett hattrick i 85:e minuten när han efter en spelvändning fick bollen till vänster i straffområdet men sköt i stolpens utsida.

Och den ville han nog ha i nät.

För bara minuten senare letade sig en boll in till Newcastles Joe Willock som kunde skjuta in kvitteringen via ribban och in från nära håll. Willock är utlånad från Tottenhams lokalrival Arsenal och målet var hans andra för Newcastle.

Tidigare under dagen stod Southampton för en mäktig vändning hemma mot Burnley. Efter 28 minuter spel ledde Burnley med 2–0 men bara tre minuter senare reducerade Stuart Armstrong.

Danny Ings hann kvittera i slutet av andra halvlek och i 66:e minuten fullbordades vändningen när Nathan Redmond satte slutresultatet 3–2.