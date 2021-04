Utmaningen från Kina är inte enbart militär, utan omfattar ett brett register: politiskt, ekonomiskt, kulturellt, massmedialt, akademiskt. Därmed är den mer svårhanterlig än den sovjetiska.

Det talas och skrivs om ett nytt kallt krig, denna gång mellan USA och Kina och, i förlängningen, mellan västlig demokrati och östlig autokrati.

De geografiska brännpunkterna utgörs av Sydkinesiska sjön, Taiwan och Stillahavsregionen.

Sedan 1949 och kommunisternas seger i det kinesiska inbördeskriget, då nationalisterna flydde till Taiwan, numera en vital demokrati, har regimen i Peking gjort anspråk på ön strax utanför fastlandet.

I Sydkinesiska sjön är Kina inblandat i gränstvister med Taiwan, Vietnam, Filippinerna och Malaysia.

Inte minst i USA, Taiwans skyddsmakt och navigeringsfrihetens garant, växer oron för att Kina förbereder sig på en militär konfrontation. Den kinesiska krigsmaktens budget har ökat med 150 procent på tio år och landets agerande i närområdet – överflygningar, militärövningar, konstgjorda öar – blir allt mer provocerande.

Den amerikanska försvarsbudgeten är fortfarande långt större än Kinas och den amerikanska vapenteknologin betydligt mer avancerad, men de kinesiska ambitionerna framgår av att landet nu förfogar över fler krigsfartyg än USA.

Enligt fredsforskningsinstitutet Sipri är Kinas upprustning sannolikt mer omfattande än vad den tillgängliga statistiken visar: Kina är ju en totalitärt nedsläckt enpartistat utan transparens.

Möjligen är det både förenklat och förhastat att beskriva detta i termer av ett nytt kallt krig. Motsättningarna mellan USA och Kina har en annan dynamik än konflikten mellan den demokratiska västvärlden och USA på den ena sidan och Sovjetunionen och dess kommunistiska satellitstater på den andra.

Men vilken etikett man än sätter på den uppseglande konflikten mellan två oförenliga samhällssystem – kallt krig eller strategisk konkurrens – lär den definiera 2000-talet. Och då utgör ett resursstarkt och ekonomiskt välutvecklat Kina, på längre sikt, ett allvarligare hot mot den västerländska demokratin än det nukleärt befästa fattighus som var Sovjetunionen, ett imperium på lerfötter som visserligen kunde producera tåliga stridsvagnar, men inte så mycket annat.

Tankarna går till en av Ronald Reagans vitsar.

En partikommissarie kom till kolchosen och undrade hur det hade gått med femårsplanen för potatisskörden.

Den skräckslagne föreståndaren svarade att högen räckte ”upp till gud i himlen”.

Kommissarien fräste:

”Detta är det ateistiska Sovjet. Här finns ingen gud.”

Kolchosföreståndaren blev lättad:

”Då är det lugnt, för det finns ingen potatis heller.”

Kina är på ett helt annat sätt en integrerad del av den globala ekonomin och sedan Deng Xiaoping inledde marknadsreformer i slutet av 1970-talet har hundratals miljoner kineser lyfts ur fattigdom. Systemet är vidrigt totalitärt, men materiellt effektivt.

Att världen kan vara på väg mot en kalla kriget-konfrontation, kanske inte militär men strategisk och ideologisk, framgick häromveckan vid det första mötet på hög nivå mellan USA och Kina efter demokraten Joe Bidens tillträde som amerikansk president. Det hölls i Anchorage, Alaska.

Bidens republikanske företrädare Donald Trump startade handelskrig mot Kina, som i åratal har åsidosatt internationella normer i sina ekonomiska förbindelser med omvärlden, men han var också svag för envåldshärskare som Kinas president Xi Jinping. Denne är inställd på att i modernare form återupprätta Mao Zedongs personkult och utmana den ”dekadenta” västvärlden.

Målsättningen är att Kina och den kinesiska samhällsmodellen skall vara globalt dominerande år 2050. Till saken hör att Kinas produktion förr eller senare går om USA:s, vars ekonomi har varit världens största sedan tiden för första världskriget. Mätt i köpkraftskorrigerad BNP är Kina redan ifatt.

Donald Trump var ointresserad av mänskliga rättigheter och demokrati, men Joe Bidens utrikesminister Antony Blinken höll inte igen när han i Anchorage tog upp Kinas förtryck av den muslimska befolkningen i provinsen Xinjiang, nedmonteringen av Hongkongs fria institutioner, de ständiga hoten mot Taiwan och cyberattackerna mot USA och dess allierade.

”Åtgärderna hotar den regelbaserade ordning som upprätthåller global stabilitet”, förklarade Blinken, vilket ledde till ilsket förorättade reaktioner från hans kinesiska motpart, Wang Yi.

Det var, om man så vill, ett kalla kriget-ögonblick.

Efter andra världskriget och segern över de nazistiska, fascistiska och militaristiska diktaturerna i Tyskland, Italien och Japan gick de förut allierade stormakterna USA och Sovjetunionen skilda vägar. Det blev inledningen på kalla krigets era.

Hur konflikten slutade vet vi: med Parisstadgan i november 1990.

Efter Berlinmurens fall och med Sovjetunionen på väg mot sammanbrott enades Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, om en deklaration som bland annat slog fast att demokrati och marknadsekonomi skulle råda.

Väst vann till slut.

Men hur började det?

Kanhända med en ordväxling.

Starten på kalla kriget brukar förknippas med speciella skeenden som Pragkuppen i februari 1948, det vill säga kommunisternas maktövertagande i Tjeckoslovakien, eller den sovjetiska blockaden av Västberlin 1948–1949.

Men i verbal bemärkelse avfyrades de första skotten redan i april 1945, ett par veckor före krigsslutet i Europa. Och det är frestande att jämföra episoden med ordväxlingarna vid det amerikansk-kinesiska mötet i Alaska. Den skildras i bland annat David McCulloughs Pulitzerprisade Trumanbiografi.

Josef Stalin skickade sin utrikesminister Vjatjeslav Molotov till Washington för att beklaga sorgen efter Franklin D Roosevelt, som nyligen avlidit. Molotov, en samvetslös överlevare från Stalins utrensningar på 1930-talet, var blint lojal med den sovjetiske diktatorn.

Det blev inget kramkalas.

Roosevelt hade efterträtts av vicepresidenten Harry Truman, krigsveteran, fallerad herrekiperingsägare och före detta senator från Missouri. Han var inte riktigt lika verserad som Roosevelt.

Ett par månader tidigare hade ”de tre stora”, Roosevelt, Stalin och den brittiske premiärministern Winston Churchill, mötts för en konferens i Jalta på Krim, där de gjort upp planerna för efterkrigsordningen i ett befriat Europa, inbegripet demokrati och fria val. Men Stalin hade genast börjat säkra kommunistisk kontroll över Polen och andra länder i Öst- och Centraleuropa.

Truman var inte bara störd och irriterad, han var fly förbannad, och skällde ut Molotov, som svarade, djupt förnärmad:

”Jag har aldrig blivit talad till på det viset i hela mitt liv.”

Varpå Truman satte ned foten:

”Håll era överenskommelser. Då slipper ni bli talad till på det viset.”

Utmaningen från Kina är inte enbart militär, utan omfattar ett brett register: politiskt, ekonomiskt, kulturellt, massmedialt, akademiskt. Därmed är den mer svårhanterlig än den sovjetiska. Kinas obestridliga framgångar väcker beundran på många håll, vilket är en pådrivande faktor bakom de senaste årens antidemokratiska våg: 2020 var, enligt Freedom House, det femtonde året i rad då fler länder rörde sig bort från demokrati än i motsatt riktning.

Regimen i världens mest folkrika nation arbetar systematiskt och målmedvetet för att undergräva den västerländska demokratin. Det sker huvudsakligen inom ramen för Enhetsfronten, en organisation som sedan Maoepoken har varit knuten till det styrande kommunistpartiet. Enhetsfronten samordnar och implementerar insatser, ofta i det fördolda, för att stärka Kinas globala inflytande. Det sker genom utpressning, ekonomiska påtryckningar, propaganda och ibland direkta hot mot opinionsbildare, forskare och politiker i väst.

Sverige är inte fredat, tvärtom.

Det senaste exemplet är Kinas ”konsumentbojkott” mot H&M sedan klädjätten har stoppat bomullsleveranser från Xinjiang, där över en miljon muslimska uigurer har spärrats in för slavarbete i ”omskolningsläger”.

Till detta kan läggas den kinesiske Stockholmsambassadören Gui Congyou, som med sina angrepp på svenska politiker och medier ger associationer till 1930-talet, då Hermann Göring hotade med tyska repressalier på grund av Torgny Segerstedts ”förolämpande” betraktelser i Handelstidningen, ett klumpigt påtryckningsförsök som Segerstedt besvarade med en klassisk formulering:

”Herr Hitler är en förolämpning.”

Så här skriver Säkerhetspolisen i sin senaste årsrapport, där Kina, vid sidan av Ryssland och Iran, utpekas som det allvarligaste säkerhetshotet mot Sverige:

”Kina har både avsikt och förmåga att försvaga och begränsa Sveriges handlingskraft, i de fall svenskt agerande uppfattas som ett hot mot kinesiska intressen … Säkerhetspolisen har sett hur det kinesiska underrättelsehotet har breddats och fördjupats och omfattar nu även cyberspionage, strategiska uppköp och påtryckningar eller hot mot bland annat svenska politiska beslutsfattare, forskare och offentliga personer.”

Ett nytt kallt krig?

Kanske, kanske inte.

Men det kan hur som helst vara värt att hålla ett annat citat av Harry Truman i minnet, inte lika fränt i tonen som hans avhyvling av Vjatjeslav Molotov, men desto mer tänkvärt:

”Det finns inget nytt i världen förutom den historia man ännu inte känner till.”

