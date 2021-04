Våldtäktsanklagade Hammer lämnar pjäs

Den amerikanske skådespelaren Armie Hammer hoppar av Broadway-pjäsen ”The minutes”, som har premiär senare i år, skriver Variety

”Just nu måste jag fokusera på mig själv och min egen hälsa för min familjs skull”, säger Hammer i ett uttalande.

Avhoppet kommer några veckor efter det att polisen i Los Angeles inlett en förundersökning där ”Call me by your name”-stjärnan misstänks för våldtäkt. Tidigare i år anklagades han för att ha skickat meddelanden med sexuella fantasier med kannibalistiska inslag till främmande kvinnor.

Sedan dess har Hollywood brutit med Hammer och han har lämnat filmprojekt som ”Shotgun wedding” och ”Billion dollar spy”.