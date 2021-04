Flera allvarliga skoterolyckor har inträffat under påskhelgen och två av dem har haft dödlig utgång. Vinterns skotersäsong ser ut att bli mörkare än tidigare år, enligt Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella snöskoterrådet.

En man i 40-årsåldern dog under natten till söndagen efter en snöskoterolycka i Gällivare kommun. Ytterligare en person som skadades fick föras till sjukhus. Dödsolyckan var den andra under påskhelgen, sedan en man i 30-årsåldern omkommit i en skoterolycka i Härjedalen under långfredagen.