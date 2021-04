Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

”Människor skall kunna leva ett bekvämt liv och det är vi politiker som skall skapa det”, menar Lars Hallberg (SD) i en debattartikel 25 mars. Att detta innebär att underlätta för bilism är en tokig idé. Det är politikers ansvar att möjliggöra en mer bilfri infrastruktur och miljö i Malmö. Jag undrar: bryr sig Hallberg och dennes åsiktsvänner inte alls om hårdfakta om miljön? Miljöfrågor är inte en fråga om åsikter utan just fakta som ingen som tror på vetenskap längre kan förneka. Skapa inte en stad där människor ser sig nödgade att till exempel två gånger per dag skjutsa sina barn till skolan i bil utan skapa en stad där barn går i skolor nära sitt hem, vilket möjliggör att barnen med stigande ålder själva kan gå till skolan på säkra trottoarer.

Hallberg ”värnar bilens nödvändighet”. Jag är själv ett exempel på att bilen inte är nödvändig i vardagen eftersom jag sedan 30 år bara transporterat mig med kollektivtrafik och cykel och kan intyga att det är en fråga om inställning och planering. Hallberg anser att SD värnar medborgarens rätt till bilen i Malmö och ger exempel på hur medborgaren behöver bilen som färdmedel: ”Familjen mitt i livet, som har några barn, jobbar runt om i staden, ofta obekväma arbetstider, med dagis, skolor, träning, veckohandling, mormor som ska besökas och en önskan att på helgen komma ut i skog och mark, vet att detta fungerar inte utan bilen”. Visst fungerar det! Det går utmärkt att pendla med buss och tåg, hämta på förskola med hjälp av cykel, storhandla med cykel, åka på utflykt och besöka mormor via kollektivtrafik. Till och med semestern kan genomföras med cykel. Den som påstår motsatsen har inte provat, det är jag övertygad om.

När nu Hallberg troligtvis inte övertygas av mig vill jag uppmana honom att åtminstone göra något åt bilarna i stan. Till exempel kan tekniska nämnden i Malmö göra ett studiebesök, eller åtminstone ta initiativ till ett digitalt möte, med sin engelska motsvarighet i staden Cambridge och fråga om deras förträffliga system av ”Park and ride”, parkera och åk. Systemet innebär att bilister parkerar bilen utanför staden på härför avsedda parkeringsplatser och sedan gratis tar bussar in till stadskärnan. Syftet är att få en centrummiljö fri från bilar, bilavgaser och parkeringsproblem. Jag efterlyser också en undersökning av hur bilar används i Malmö, som kan visa om bilister använder bilen just för att de har den och om bilister inte tar någon hänsyn till miljön. Vi som cyklar ser ofta bilister som gör ärenden med bil fast man i många fall hade kunnat cykla eller genom planering utföra ärenden med bil mer sällan. Men det är ett ansvar som bilister inte tar. Bilen kostar och då kan jag lika bra använda den så mycket som möjligt, tycks bilister tänka. och det är förståeligt eftersom bilister lagt mycket pengar på sin bil. Det är därför politikers uppgift att underlätta så att det blir lönsamt och bekvämt att inte ta bilen varje gång. Nästa generation kommer att beundra dig Lars Hallberg, om du genast tar ansvar för att minska bilismen i Malmö.

Anna-Karin Nilsson Malmö