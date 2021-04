Fallande kurser på Tokyobörsen

Efter måndagens kraftigt stigande kurser på New York-börsen öppnade Tokyobörsen tisdagshandeln på plus, men började sedan snabbt dala under förmiddagen.

Efter knappt två timmars handel hade Nikkei225-index sjunkit 0,7 procent, medan det bredare Topix hade gått ner 0,4 procent.

Bland aktierna som backar finns biljätten Toyota, som gick ner 0,2 procent i den tidiga handeln.

Kompositindexen i Shanghai och Shenzhen steg i den inledande handeln med 0,2 respektive 0,3 procent.

I Seoul var Kospiindex oförändrat. Gladast miner är det i Taiwan, där det viktade indexet hade klättrat 1 procent den första timmen.

I Hongkong har börsen helgdagsstängt.