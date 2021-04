Flygblad med knarkreklam i studenternas brevlådor

En langare med expansionsplaner har i helgen marknadsfört sig på studentbostadsområdet Delphi i Lund. I studenternas brevlådor landade flygblad med instruktioner för att köpa narkotika via en krypterad app.

Mottagarna uppmanades att lägga till narkotikahandlaren på en krypterad meddelandetjänst, berättar tidningen Lundagård.

Den aktuella varan tycks av flygbladets utseende vara cannabis; ett muntert leende cannabisblad och en minst lika glatt leende Musse Pigg återfanns på sidan. Där fanns också sloganen ”Don't be greedy, it's time to be greeny”, sannolikt en referens till cannabisbladets gröna färg.

Under fredagseftermiddagen fick polisen in ett signalement som kan ha gällt den misstänkte flygbladsutdelaren, och man skickade därefter ut ett larm i ärendet. Ingen person kunde dock gripas. En polisanmälan har upprättats, skriver Lundagård.