Detta hände när du sov.

Sverige

C-topp lämnar sina uppdrag

Centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström säger till tidningen Nordsverige att han till nästa mandatperiod lämnar alla sina politiska uppdrag. Källström är sedan 2006 ledamot i kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun och har sedan 2010 suttit i riksdagen för C.

Läs också C-toppen Emil Källström lämnar sina uppdrag

Världen

Immuna pilgrimer får besöka Mecka

Endast pilgrimer som bedöms vara immuna mot covid-19 kommer att få besöka muslimernas heliga stad Mecka från och med starten av fastemånaden ramadan, som startar nästa vecka. För att leva upp till kravet på immunitet krävs antingen två doser vaccin, en dos vaccin minst 14 dagar innan ankomst eller att man har tillfrisknat från sjukdomen.

Läs också Immuna pilgrimer får besöka Mecka

Ekonomi

Fallande kurser på Tokyobörsen

Efter måndagens kraftigt stigande kurser på New York-börsen öppnade Tokyobörsen tisdagshandeln på plus, men började sedan snabbt dala under förmiddagen. Efter knappt två timmars handel hade Nikkei225-index sjunkit 0,7 procent, medan det bredare Topix hade gått ner 0,4 procent.

Läs också Fallande kurser på Tokyobörsen

Sport

Nordkorea drar sig ur sommar-OS

Nordkorea kommer inte att delta i sommarens olympiska spel i Tokyo, meddelar landets idrottsdepartement. Orsaken uppges vara att det slutna landet vill skydda sina idrottare från covid-19. Beslutet fattades av Nordkoreas olympiska kommitté i närvaro av landets idrottsminister.