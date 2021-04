Isbell och Simpson i Scorseses nya film

Jason Isbell och Sturgill Simpson – två välkända namn på den alternativa countryscenen. Nu också skådespelare i stjärnregissören Martin Scorseses kommande film ”Killers of the flower moon”, rapporterar Deadline

De två Grammybelönade artisterna gör därmed Leonardo DiCaprio och Robert De Niro sällskap. Även skådespelarna William Belleau (The twilight saga: eclipse”) och Louis Cancelmi (The irishman) är klara för roller i filmen.

Filmen är baserad på David Granns bok ”Killers of the flower moon: The Osage murders and the birth of the FBI” och utspelar sig i 1920-talets Oklahoma, där ett flertal personer ur Osagefolket mördades kallblodigt för oljan under deras mark.

Jason Isbell, som gör sin debut på filmduken, spelar Bill Smith – en rival till Leonardo DiCaprios rollfigur Ernest Burkhart. Sturgill Simpson, som tidigare har gjort mindre framträdanden i ett par filmer, gör i sin tur rollen som den ökände rodeomästaren och spritsmugglaren Henry Grammer.