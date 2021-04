5 personer att kolla in i veckans kulturliv

Vilket konstnärskap ska du bekanta dig mer med i veckan? Vi föreslår fem namn som alla är aktuella i Malmös och Lunds kulturliv.

1. Diana Rhodin

Hon är infödd i cirkusvärlden med en far från Brazil Jack-släkten Rhodin och en mor från franska cirkussläkten Gautier. Idag driver hon Cirkus Rhodin i Malmö. När Kulturen i Lund lördagen den 10 april öppnar utställningen ”Cirkus” kan man där se Cirkus Rhodins handgjorda cirkuskostymer, Åsa Sjöströms fotografier av Cirkus Rhodin, men också få lära sig mer om cirkusens historia och bli fotograferad som cirkusartist.

2. Kaouther Ben Hania

I tisdags startade Malmö Arab Film Festival, den elfte i ordningen. Denna gång i digital version, men även i fysisk version för åtta besökare i taget i biosalongen på Panora i Malmö. Öppningsfilmen var tunisiska regissören Kaouther Ben Hanias ”The man who sold his skin” som handlar om Sam Ali som drömmer om att fly från Syrien till Europa och får ett erbjudande från en konstnär som kan hjälpa honom. Men då måste han tatuera in sitt pass på ryggen. Filmen, som även visas på lördagen, nominerades nyligen till en Oscar.

3. Alice Boman

Den nya musikfestivalen Från Malmö startade denna vecka med livesändningar från olika spelställen i Malmö. Senare i veckan kan man se Crying Day Care Choir, Reggae Kiss och en Emmylou Harris-hyllning. Den på Djupadal i Malmö uppväxta Alice Boman släppte förra året debutalbumet ”Dream on”, men fick sedan ställa in USA-turnén och en mängd andra spelningar. Nu återvänder hon på fredagskvällen till Malmö och Grand för en streamad konsert.

4. Anders ”Ankan” Johansson

Häromdagen hade han och komikerpartnern Måns Nilsson premiär för sin nya podd ”Fråga Anders och Måns”. Lördagen den 10 april ska Malmökomikern även göra premiär i Sommarskuggan-sammanhang. Då är det premiär i SVT för ”Sommarskuggan: Skuggornas dal” där ”Ankan” är på jakt efter sommarskuggedräkten för att få ett eget program på SVT Barn igen.

5. Ada Berger

Hon var tidigare konstnärlig ledare för Malmö stadsteaters barnverksamhet Unga Teatern, men nu har hon samma tjänst på Unga Dramaten i Stockholm. Tisdagen den 13 april har hon premiär för den digitala lunchteaterföreställningen ”Hon ska heta Minou” som är ett samarbete mellan just dessa två teatrar. Där får man möta höggravida Vanna som i en nätjakt på en barnvagn råkar hamna i en videochatt med en främling. Och tittarna får vara med via Zoom.