Endast fyra på dansgolvet när det blir maratonrejv i Malmö

Mitt i coronapandemin ställer Inkonst till med ett tolv timmar långt rejv. Men oroa er inte. Det får inte vara mer än fyra personer på dansgolvet. ”I vanliga fall är folk ängsliga för att vara på ett halvtomt dansgolv. Nu tog biljetterna slut på en timme”, säger arrangören Ulf Eriksson.

Malmös klubbliv har varit närmast icke-existerande under det senaste året. Men då får man experimentera och det är just det Inkonst ska göra på lördagen när man ställer till med ett tolv timmar långt rejv.

– Det är ett försök att göra någonting. Ett litet hejarop för att visa att vi finns. Men det är också lite ett experiment för att se vad som händer, säger Inkonsts musikproducent Ulf Eriksson.

Klockan 08 på morgonen börjar Ulf Eriksson själv och Dip Shim att dj:a, och klockan 09 är det dags för Dip Shim och Kanyl. Sen fortsätter det så med dj-byte varje heltimme. Inbjudna är Malmö-dj:s med nära relation till Inkonsts klubbgolv. Allt avslutas klockan 20.

Fast det speciella är dansgolvet. Endast fyra personer får tillgång till dansgolvet under varje timme. Samtidigt som dj:n byts ut kommer de fyra dansande att bytas ut.

– Det blir lite av ett spektakel, skrattar Ulf Eriksson.

Arrangemanget, som går under namnet ”The rhythm of the day”, har dragits ihop med kort varsel. Alla dj:s tackade ja direkt, så allt blev färdigbokat under samma dag. Ännu snabbare gick det att sälja biljetterna. 4 dansgolvsplatser x 12 timmar innebär 48 biljetter. De sålde slut på någon timme.

– Det är såklart inget lönsamt evenemang. Det blir bara en gång, men det får det vara värt. En del av poängen med detta är också att dra igång produktionskunskapen igen som har rostat lite under det här året, säger Ulf Eriksson.

Ett vanligt år hade ett sådant här dansevenemang haft en tydlig linje där de dansande ska få variation. Men eftersom publiken här byts ut blir det mindre viktigt.

– Vi kommer inte att bjuda på den klassiska dansmusikresan där vi bygger upp någonting över dagen, utan det kommer att bli en brokig dag. I vanliga fall är folk ängsliga för att vara på ett halvtomt dansgolv. Nu kan man tänka sig att gå på en klubb för enbart fyra personer och det säger något om hur extremt saknat klubb- och musiklivet är, säger Ulf Eriksson.

Han är övertygad om att just den känslan också kommer att göra att folk sköter sig och håller avstånd på dansgolvet.

Du planerar även för musikfestivalen Intonal i juni. Vad är känslan: Blir den av?

– Ja, planen är att genomföra den och hoppas att vi kan ha femtio personer per konsert. Om det är åtta personer som gäller kommer vi att banta programmet extremt mycket och göra vissa saker digitalt. Sen är årets festival redan anpassad till att funka för just femtio personer, så det är mer lyssningsmusik än klubbmusik.