Ingen publik på Operan i vår

Fakta

...när Operan kan bli "normal" igen:

– Om man ska tala "normalt" tror jag inte att det blir normalt förrän under 2022 om jag ska vara helt klarsynt. Vår förhoppning är att vi ska kunna börjar spela i augusti och att vi ska kunna möta en publik då och framåt. Men jag befarar att det kommer att vara ett reducerat antal människor som får komma in på teatrarna även efter sommaren. Och på grund av mutationerna lär vi inte veta förrän ett par månader in på hösten hur det ser ut.

...om restriktionerna:

– Under resans gång har det ändå varit märkligt att man stänger ner en hel näringssektor i samhället. Jag kan inte säga något annat. Också utan att vi fått en klar och tydlig bild av vilka skälen är. Jag har full förståelse för att man varit väldigt orolig för att publiken skulle bli smittad men hela kultursektorn var väldigt tidigt ute med att beskriva hur vi kunde handskas med publiken. Alla hade gjort sina planer och de var i detalj genomförbara. Att då fortfarande mötas av att "ni kan inte bedriva er verksamhet", det blev märkligt.

...om ett tomt operahus:

– Det här året har varit otroligt konstigt. De dagar som jag är inne och det är alldeles tyst – knäpptyst – är absurda. Det är en fruktansvärd känsla att veta att det är så många medarbetare som under ett helt år inte kunnat utföra sitt arbete. Jag tänker mycket på dansarna som är väldigt unga och har kort karriär. Jag tänker också på alla unga frilansare som inte ens fick komma in på arbetsmarknaden i år.

...om framtiden:

– Vi har ju varit omtalade som ett stort fartyg som det inte går att vända på. Under det här året har vi visat hur snabba och flexibla vi kan vara, och hur lätt det går att tänka nytt, tänka om och iscensätta det. Helt enkelt aktivera alla till att göra om. Det är en viktig slutsats och den tänker jag att vi ska ha med oss in i framtiden. Vi lever med lång framförhållning, kanske fyra eller fem år. Jag alltid undrat om det är så bra? Det är ganska tråkigt. Nu har vi bevisat att det inte är nödvändigt, jag tror att det är en gammal kultur helt enkelt.