Minnesord om Per Block

Per Block, bosatt i Knivsta, har avlidit i en ålder av närmare 86 år.

Vår ungdoms nära vänner Eva Block – och nu ett år senare även Per Block – har avlidit, sörjda och djupt saknade av oss, liksom av många musicerande grannar i Knivsta.

Andra har vittnat om Pers insatser som teolog. Vi vill lyfta fram några personliga minnen.

Eva och Per, liksom Berith och Olle, träffades som studerande vid Lunds universitet under åren kring 1960. Våra respektive studieinriktningar var olika, men det fanns beröringspunkter. Vad som förenade oss vid denna tid var dock intresset för studentkårspolitiken. Ett okonventionellt valberedningsarbete hösten 1961 ledde till att Per valdes som studentkårens vice ordförande för 1962 med Olle som ordförande.

Vårt deltagande vid Pers och Evas bröllop 1964 blev möjligt tack vare att vårt barnpassningsproblem kunde lösas av vänner som samverkade i Hedvigs radhus i södra Lund.

Kontakterna blev färre när vi vintern 1965 flyttade till Stockholmsregionen medan Per och Eva väntade med att bryta upp från Lund och Skåne. Men kontakterna kunde återupptas i början av 1970-talet när Per och Eva hittat ett hus i Knivsta med ett läge som gjorde det lika jobbigt att pendla till Uppsala som till Stockholm.

På tomten för vårt dåvarande hus i Järfälla hjälpte i början av 1970-talet Evas och Pers son Tomas vår jämnårige Torgny med att plantera ett kastanjeträd. Trädet är nu borta, men kastanjer från det trädet frodas på en annan villatomt i Järfälla där Torgny sedan länge bor.

Det som visade sig bli ett av våra sista gemensamma tillfällen för nära samvaro var en utflykt sommaren 2015 med vår båt från Vindö i Stockholms skärgård till Grinda värdshus. T.o.m. den inbitne göteborgaren Per erkände att skönheten i Stockholms skärgård väl kan mäta sig med – och i variation överträffa – vad man kan uppleva i Bohuslän.

Det känns tomt efter en nära 60-årig vänskap, och vi tänker mycket på Tomas och Stine med deras framgångsrika söner Andreas och Marius.

Berith och Olof Söderberg