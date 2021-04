Karlström Växjöhjälte i förlängning

Serievinnaren Växjö rivstartade sitt SM-slutspel med två snabba mål. Men gästande Färjestad tog sig tillbaka in i kampen och tvingade fram förlängning. Där avgjorde hemmalagets Fredrik Karlström.

– Det var skönt, sade Karlström till C More efter 4–3-segern.