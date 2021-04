Knudsens kanon säkrade MFF-segern i slutminuterna

Två insläppta mål såg ut att kosta MFF segern i den allsvenska premiären, men i matchens sista ordinarie minut ordnade vänsterbacken Jonas Knudsen tre synnerligen välförtjänta poäng mot Hammarby. Efter lite flipperspel på hörna hamnade bollen hos dansken, som dundrade in 3–2 med vänstern.

– Jag tänkte bara, jag gör ett försök. Det var fantastiskt att se den gå in, sa Jonas Knudsen till Discovery Plus efter matchen.

Det blev en minst sagt händelserik upptakt på allsvenskan 2021. Redan under den första halvleken hade det hänt mer än i många vanliga allsvenska matcher.