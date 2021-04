Oroande första titt under ”Domedagsglaciären”

Forskare har med undervattensfarkost för första gången studerat havsvattnet under ”Domedagsglaciären” i Antarktis – vars smältprocess bedöms spela en stor roll för havsnivåerna. De fann att tillförseln av varmt vatten var större än väntat.

Den obemannade undervattensfarkosten Ran programmeras i förväg och har sedan en räckvidd på 300 kilometer. Bild: Filip Stedt/handout via TT

– Vi är de första som har lyckats göra mätningar under Thwaites glaciär någonsin. Det är flera hundra meter tjock is, så det är utmanande att komma åt vattnet under isen, säger Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet, till TT.