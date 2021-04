”Public service” lämnar tonåren

Två decennier av politisk satir och minnesvärda imitationer av människorna i debattens frontlinje. I veckan fyller Sveriges Radios ”Public service” 20 år.

För många trogna ”Godmorgon, världen!”-lyssnare är det särskilt nio minuter av programmet som är höjdpunkten. Det är då gänget bakom satirinslaget ”Public service” i P1 träder in och levererar humoristisk politisk satir kring veckans hetaste händelser. Det har de gjort i 20 år, och nästa veckas sändning markerar just detta.

När manusförfattaren Erik Blix först fick frågan om att skriva satir till programmet kunde han inte tänka sig att det skulle hålla så länge som det faktiskt har gjort.

– Jag tänkte att det vore kul att göra det i tre år kanske. Längre än fem år vill man väl för fan inte hålla på, det var ungefär min utgångspunkt. Och nu sitter jag här efter 20 år och det är egentligen helt otroligt, säger han.

Men så fort ”Public service” av någon anledning utgått ur tablån så har lyssnarna varit snabba med att höra av sig. Och anledningarna till att inslaget är så uppskattat tror Blix är flera. En stavas imitationerna som Rachel Mohlin och Göran Gabrielsson levererar.

– Jag är fruktansvärt imponerad av båda två som hela tiden är tvungna att uppdatera sig och lära in nya röster, ibland med väldigt, väldigt kort varsel. Den andra nyckeln är att vi under åren har utvecklat en balans mellan politisk analys och en viss ”craziness”, säger han.

En tredje nyckel till framgång tror Blix är samarbetet mellan honom själv och den andra manusförfattaren, Mattias Konnebäck.

– Vi har utvecklat en sorts organisk metod för hur vi kläcker idéer och skriver manus, och har förtroende för varandras förmåga att tolka de gemensamma idéerna. Det är absolut det roligaste och mest utvecklande kreativa samarbete som jag har haft just när det gäller manusskrivande. Lennon/McCartney är en väldigt hybrisartad jämförelse, men det ligger nåt i den, säger han och skrattar.

Det senaste året har ”Public service”-medlemmarna fått finna sig i att hantera en rad nytillkomna röster i den offentliga debatten. Pandemiförknippade efternamn som Tegnell, Carlson, Giesecke och Hallengren har hamnat i strålkastarljuset och snabbt blivit en del av repertoaren.

Att göra satir om det som pågår kan vara knepigt – men också tacksamt, menar Erik Blix:

– Pandemin är en svår fråga som många anser att man inte ska skämta om. Men vi hanterar frågan ”Kan man skämta om allt?” med ett tydligt: ”Ja, det kan man”. Det handlar om tajmning och nivå. Vi försöker att aldrig göra någon illa, men utgångspunkten ”lika orättvisa mot alla” funkar ganska bra i ett sådant här sammanhang, säger han.

Utformningen av nästa veckas program, det som alltså markerar 20 år, är ännu inte klart. Något renodlat jubileumsprogram blir det dock inte.

– Några små blinkningar blir det och vi kanske tittar tillbaka lite grand. Men samtidigt är det ändå ”business as usual”, och det är ju väldigt roligt att det har fått vara just ”business as usual” i 20 år, säger Blix.