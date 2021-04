Veteranen tillbaka i MFF:s premiär

Veteranen Søren Rieks får chans att visa att han fortfarande är att räkna med när Malmö FF:s nyförvärv Veljko Birmancevic missar dagens allsvenska premiär mot Hammarby hemma på Stadion.

Vänsterforwarden Birmancevic gick sönder precis före pausvilan i det allsvenska genrepet mot IFK Göteborg och ersattes då av vårens utropstecken Sebastian Nanasi, som blev matchvinnare med sitt 2–1-mål.

I skarpt läge väljer MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson nu att satsa på rutin.

Søren Rieks har varit given som offensivt vapen på vänsterkanten under lång tid i MFF, men brottats med skadeproblem under försäsongen i år och inte kunnat spela så mycket.

Senast Rieks startade en match var med andralaget mot Örebro för drygt två veckor sedan. Den 34-årige dansken spelade 83 minuter och gjorde ett mål när MFF vann med 4–1.

På skadelistan inför premiären finns också Oscar Lewicki, vilket innebär att det centrala mittfältet ser ut som det gjort i de matcher där laget toppats under försäsongen med Erdal Rakip i den mer defensivt balanserande rollen tillsammans med offensiva kreatörerna Anders Christiansen och Ola Toivonen.

Här är MFF:s premiärelva: Marko Johansson – Eric Larsson, Anel Ahmedhodzic, Franz Brorsson, Jonas Knudsen – Erdal Rakip, Anders Christiansen – Jo Inge Berget, Ola Toivonen, Søren Rieks – Antonio Colak.

Ersättare: Mathias Nilsson (mv), Felix Beijmo, Bonke Innocent, Adi Nalic, Sebastian Nanasi, Amin Sarr.

Hammarbys startelva: Ousted – Aziz, Magyar, Fjoluson, Jeahze – Andersen, Nielsen, Khalili – Amoo, Selmani, Ludwigson.

Avspark kl 15.