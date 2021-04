Lugi föll i den första semifinalen mot Sävehof. Efter en tuff start jobbade sig lundensarna ikapp, men i slutminuterna kunde de inte stoppa hemmalaget i Partille.

My Östh Gustafsson

Sävehofs Jonathan Edvardsson och Lugis Carl Möllerström. Bild: MICHAEL ERICHSEN

Efter att ha besegrat Ystads IF i kvartsfinalen tog sig Lugi an Sävehof under söndagen. Semifinalerna avgörs i bäst av fem matcher och efter söndagens möte är det fördel Sävehof.