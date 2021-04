Tv-prinsarna Matt Smith och Tobias Menzies, som båda spelade hertigen av Edinburgh i tv-serien ”The Crown”, har framfört sina kondoleanser till kungahuset efter att prinsen gått bort, enligt Deadline

Smith, som spelade den yngre prinsen i de två första säsongerna av ”The Crown”, skriver: ”Prins Philip var mannen. Och han visste om det. Det tog slut vid 99, men vilket framgångsrikt liv. Tack för din tjänstgöring gamle gosse, det kommer inte vara samma sak utan dig”.

Menzies, som porträtterade Philip i senare säsonger, twittrar sin ödmjuka hälsning: ”Om jag vet något alls om hertigen av Edinburgh så är jag ganska säker på att han inte skulle vilja att en skådespelare som spelade honom på tv skulle tycka till om hans liv, så jag överlämnar det till Shakespeare”. Så lade han till versen: ”O good old man! how well in thee appears. The constant service of the antique world…”