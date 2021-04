Växjös mäktiga vändning mot Färjestad

Halvvägs in i matchen såg Färjestad ut att vara på väg mot utjämning i kvartsfinalserien. Då fick Växjö till ett offensivt fyrverkeri och lyckades till sist gå ifrån till 2–0 i matcher. – Väldigt skönt mål, vi är illa ute många gånger, sa Växjös segerskytt Pontus Holmberg till C More efter seger med 5–4.

Färjestads tidiga ledningsmål innebar, förutom Per Åslunds fjärde mål på lika många slutspelsmatcher, även att laget replikerade på Växjös drömstart dagen innan.