Det är dags att deklarera och skatteverket skickar ut informationen: “Du som har jobbat hemma med anledning av pandemin kan som regel inte få avdrag för exempelvis arbetsrum, bredband, möbler eller kaffe, även om du har haft de kostnaderna för att du jobbat hemma.”

Relevant information som berör många i pandemins spår. Från att toalettpappret tog slut i matbutikerna förra våren till att höj- och sänkbara bord nu tagit slut på Ikea. Vi ställer enorma krav på vårt bredband och det måste fungera fläckfritt för att vi ska kunna jobba hemifrån. Lagret av kaffe som tidigare varit välfyllt har börjat sina. Ja, detta är det nya normala drygt ett år in i pandemin.

Är det tisdag eller onsdag idag? Dagarna flyter ihop. Efter att jag behövt lämna huset för ett läkarbesök eller inhandling av mat, är jag utmattad av alla intryck. En stunds vilande på sofflocket hade inte suttit fel. Detta kallar jag för “pensionärssyndromet”. Har vi alla fått en släng av detta eller är det bara jag? Efter att jag pratat med nära och kära så märks det tydligt. Det är fler än jag som drabbats. Kanske är det av godo att vi lugnat ner tempot och blivit lite mer mañana. Tvätthögarna kan ligga en dag eller två extra. Det stressar mig inte längre. Imorgon är en ny dag, även om exakt vilken är oklart.

Jag är utbildad inom e-handel och jag studerar hemifrån. Med tofsen på sned, utan smink, iklädd mjukis och mumsandes på ett knäckebröd pratar jag med mina klasskompisar på Teams. Alla ser ut som jag, inga konstigheter här inte. En stor ljusglimt i allt elände är att vi kommit varandra närmare trots distansen. Vi är uppkopplade från våra hem, vilket knappt kan bli mer privat, och allt är helt utan filter.

Men är det optimalt med en yrkespraktik på distans? Just nu praktiserar jag på ett glasögonföretag i Malmö. Jag är nästan uteslutande stationerad hemma, då jag själv tillhör en riskgrupp. Vilket blivit påtagligt, då mina kollegor behövs fysiskt på kontoret. Det lugna tempot och att jobba hemifrån är inte den nya verkligheten för alla. Att jobba hemifrån med möte via Teams, fyller inte hyllorna på ICA, det vet vi. Likaså packas inga glasögonbågar via Teams. Så hur påverkar detta oss som individer att vissa av oss kan välja hur restriktiva vi kan vara när det kommer till vår sysselsättning?

Dagen då korna (läs vi) släpps på grönbete, har vi berikats med nya insikter och kan åter krama om varandra. Men hur mycket av den nya vardagen kommer vi att ta med oss efter pandemin? Och hur ställer vi om efter att vi drabbats av pensionärssyndromet? Kommer vi behöva arbetsträna, genom att successivt öka upp antalet dagar på våra arbetsplatser tills dess att vi orkar med en hel arbetsvecka? Eller kommer vi att fortsätta jobba hemifrån till stor del? Tiden får utvisa, men enligt en färsk undersökning från Netigate, vill 73% av de tillfrågade fortsätta att delvis jobba hemifrån.

Hur det än blir, är min förhoppning att vi tar med oss de positiva delarna ur pensionärssyndromet - ett lite lugnare tempo. Och bibehåller ett stort fokus på balansen mellan jobb och liv. Men även att vi tar vara på lärdomarna vi fått med oss genom att uppskatta de små sakerna i livet, framför allt den fysiska kontakten med våra nära och kära. Gärna precis lika genuint och ofiltrerat som på Teams. Pandemifria livet, du är mer än välkommen!

Emma Lanevi