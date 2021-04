Han blev 20 miljarder rikare över en dag

E-handelsjätten Alibaba straffades i helgen med rekordböter. Grundaren Jack Ma hade dock skäl att vara nöjd. Han blev över en dag 20 miljarder rikare.

Kinesiska tillsynsmyndigheter utfärdade en böter på 18,2 miljarder yuan, motsvarande 23,7 miljarder kronor, vilket är den högsta någonsin mot ett kinesiskt bolag. Detta som en konsekvens av att Alibaba anses ha missbrukat ”sin dominerade ställning på marknaden”.

Beskedet fick dock en positiv effekt för såväl bolaget som Jack Ma själv.

Bötesbeloppet som är baserat på fyra procent av bolagets försäljning i Kina under 2019 var långt under de tio procent som tillåts under kinesisk lagstiftning och även lägre än vad många investerare hade förutspått.

Bolagets aktie som är noterad på New York-börsen lyfte därför rejält på beskedet under gårdagskvällen, närmare bestämt 9,3 procent, vilket var den största enskilda ökningen på nästan fyra år.

Det i sin tur fick även effekt på grundaren Jack Mas personliga förmögenhet. Nyhetsbyrån Bloomberg skriver att hans personliga förmögenhet ökade med 2,3 miljarder dollar, lite drygt 20 miljarder svenska kronor och han klättrar till 25:e plats över världens absolut rikaste personer.

Ma som så sent som förra året var Kinas rikaste man har dock sett sin position förvandlats till en tredjeplats i takt med att Alibabas aktiekurs backat efter att stått på sin absoluta topp under senhösten 2020.

Ma som klev av som vd för Alibaba i september 2019 har trots det hamnat i stort fokus det senaste halvåret. Hans frispråkiga kritik mot regimen förra hösten gällande regleringar inom finanssektorn gjorde att börsnoteringen av Aibabas systerbolag – betaltjänsten Alipays ägare Ant Group, stoppades. När Ma inte visade sig offentligt på tre månader spekulerades det också i att något skulle ha hänt honom.

Dessutom kom ytterligare ett regleringsbesked mot hans imperium under gårdagen i form av att den kinesiska centralbanken uppmanade Ant Group att korrigera orättvis konkurrensfördel, enligt nyhetsbyrån Bloomberg.