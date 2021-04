Timrå klart för hockeyallsvensk final

Timrå vann den sjätte semifinalmatchen i hockeyallsvenskan över Västervik och är därmed klart för final. – Det kan inte bli bättre, säger Sebastian Hartmann.

Timrå bortavann med 3–0 och har därmed ointagliga 4–2 i matcher i bäst av sju.

Hemmalaget gjorde vad man kunde för att utjämna matchserien, men många utvisningar ställde till det. Timrå gjorde både 1–0 och 2–0 i powerplay. Det första målet gjordes till och med i spel fem mot tre. Jonathan Dahlén stod väl placerad vid den bortre stolpen och slog klubban i isen för att få Jens Löökes passning.

– Det var otroligt skönt att få se pucken slinka in mellan benen. Och det var en mycket bra passning av Lööke, säger Dahlén till C More.

Tre utvisningar i den andra perioden för Västervik gjorde att Timrå kunde gå till pausvila med 2–0, andra målet av Jacob Olofsson.

– Det var det som avgjorde, säger Västervikstränaren Mattias Karlin till C More.

Hartmann satte 3–0-målet i tom bur med knappt två minuter kvar av matchen.

I finalen möter Timrå antingen Karlskoga eller Björklöven. Björklöven leder den serien med 3–2 i matcher och kan säkra en finalplats på onsdagen.

– Det spelar ingen roll vilka vi får möta, vi ska spela vårt spel och se hur långt det räcker, säger Hartmann till C More.

– Det viktigaste i ett slutspel är att sätta defensiven och det har vi verkligen gjort, vi spelar extremt tajt i defensiv son.

Timrå får gälla som favorit i finalen efter att ha vunnit grundserien överlägset, med 22 poäng före Karlskoga och 25 före Björklöven.

Vinnaren i finalen tar en plats i SHL.