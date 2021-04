Företagen vill inte betala notan

Låt kakan jäsa i stället för att skära bitar ur den. Företagen har fått hundratals krismiljarder i statsstöd, men vill inte betala tillbaka med höjda skatter. Att nu ens andas skattehöjningar i vårbudgeten skadar återhämtningen, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv räds förslag eller antydningar om kommande skattehöjningar från regeringen när vårbudgeten läggs fram på torsdag. Arbetsgivarorganisationens huvudbudskap nu är att inte skapa osäkerhet för företagen när nya investeringar förhoppningsvis ska ta Sverige ur den ekonomiska krisen.

– Vi ska inte skapa osäkerhet för företagen genom att ens prata om skattehöjningar, säger Jan-Olof Jacke.

Han syftar på den diskussion som har förts från bland andra finansminister Magdalena Andersson (S) om behov av mer skatteintäkter för att finansiera välfärdssatsningar.

– Att få råd med ökade välfärdssatsningar sker genom att kakan växer, inte att beskatta den hårdare, säger Jacke.

Det är investeringar som skapar ekonomisk återhämtning och nya jobb – och att då skapa osäkerhet för företagen vore förödande efter de enorma insatser som har gjorts, enligt Jacke.

TT: Företagssektorn har fått statliga stöd för hundratals miljarder. Är det inte rimligt att företagen är med och betalar tillbaka?

– Först och främst ska man komma ihåg att även under den här perioden så har företagen betalat in oerhört mycket större belopp än vad som har gått tillbaka. Det andra är det viktiga i att företagen går bra, rekryterar och betalar in skatter. Vill vi ha bra fart på ekonomin så gäller det att stimulera investeringar som gör att man vågar anställa, säger Jacke.

De skatter som finansministern har nämnt är bland annat höjd skatt på fåmansbolagsägare, de så kallade 3:12-reglerna, som bedömare har pekat på har blivit relativt förmånliga.

Olika skatter är mer eller mindre allvarliga för investeringsviljan, enligt Jacke. En eventuell höjd fastighetsskatt vill han inte kommentera specifikt, men höjda ägar- och kapitalskatter är dåligt för företagandet och därmed jobben, enligt näringslivschefen.

– Vi vet att kapitalskatter har stor inverkan på investeringar. Vi vet att 3:12-reglerna har inverkan på investeringsviljan, säger han.

Han håller med om att starka statsfinanser är väldigt viktigt för Sverige som företagarland, det har gjort att Sverige klarat krisen väl.

– Men det handlar mer om hur man tar sig dit. Och vårt sätt att ta sig dit handlar om att stimulera så den här kakan växer, inte att beskatta den befintliga delen ytterligare.