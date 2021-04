Fyra Grammisnomineringar till Ana Diaz

Fakta

Årets album: Ana Diaz: "Tröst och vatten", Ane Brun: "After the great storm", Hov1: "Montague", Victor Leksell: "Fånga mig när jag faller", Yasin: "98.01.11".

Årets kompositör: Ana Diaz, Ane Brun, Jonnali "Noonie Bao" Parmenius, Ludwig Göransson, Victor Thell.

Årets elektro/dans: Axel Boman: "Eyes of my mind", Bella Boo: "Let’s go out", Off The Meds: "Off the meds", Rebecca & Fiona: "Fet House Mode", "Another world", "Heart skips a beat, "People getting mad", Studio Barnhus, Axel Boman, Kornél Kovács, Pedrodollar: "10".

Årets jazz: Amanda Ginsburg: "I det lilla händer det mesta", Ellen Andersson: "You should have told me", Hederosgruppen: "Storstrejk", JH3-Jari Haapalainen Trio: "Fusion forever", Rymden: "Space sailors".

Årets klassiska: Cecilia Zilliacus & Bengt Forsberg: "Swedish violin treasures", Herbert Blomstedt/Gewandhausorchester Leipzig: "Brahms symphony no 1", Jacob Kellermann & Christian Karlsen: "Rodrigo, Coll & Harden: Guitar works", Martin Fröst & Concerto Köln: "Vivaldi", Orfeus Barock Stockholm, Johannes Rostamo, cello & Luca Guglielmi, cembalo: "J.S. Bach & C.P.E Bach: Works"

Årets hiphop: Bennett: "Och du heter?", Guleed: "Lucky 20", Jireel: "Sex känslor", Yasin: "98.01.11", "More to life", Zacke: "Pengar. Frihet. Zakaria Jamal",

Årets soul/rnb: Cherrie: "Ingen annan än du, Maria, 123 (feat Yasin)", Jána: "Flowerworks", "Green", Mona Masrour: "Påminner mig", "Får aldrig nog", "Exclusive", "Easy", Nápoles: "Slowin it", Zikai: Make you mine".

Årets pop: Ana Diaz: "Tröst och vatten", Estraden: "Mellan hägg och syrén", Myra Granberg: "Bara hälften kvar", Newkid: "Mount Jhun", Victor Leksell: "Fånga mig när jag faller".

Årets alternativa pop: Alice Boman: "Dream on", Ane Brun: "After the great storm", El Perro del Mar: "Free land", Léon: "Apart", Little Dragon: "New me, same us".

Årets dansband: Barbados: "Vi", Casanovas: "Mota Olle i grind", Larz-Kristerz: "Lättare sagt än gjort", Martinez: "Bubbelgum", Streaplers: "En gång till".

Årets musikvideo: Andreas Almkvist och Rebecca & Fiona: "Fet house mode", Filip Nilsson och Major Lazer featuring Marcus Mumford: "Lay your head on me", Nim Kyoung Ran och Daniela Rathana: "Ansikte", Simon Gullström och Theophilia: "Let there be light", Vedran Rupic och Salvatore Ganacci featuring Sébastien Tellier: "Boycycle".

Årets textförfattare: Ana Diaz: "Tröst och vatten", Guleed: "Lucky 20", Håkan Hellström: "Rampljus", Mona Masrour: "Påminner mig", "Får aldrig nog", "Exclusive", "Easy", Yasin Mahamoud: "98.01.11", "More to life".

Årets hårdrock/metal: Dark Tranquillity: "Moment", Hällas: "Conundrum", Lucifer: "Lucifer III", Necrophobic: "Dawn of the damned", Vampire: "Rex".

Årets barnmusik: Britta Persson och Folk: "Dikt och toner om personer", Ensemble Yria: "Virvel & Vinda", Karl-Petters Orkester: "Jag har blivit farbror", LongKalsong: "Upptäckarklubben", Micaela Gustafsson: "Småpunk – musiken från Trotspodden, Barnradion Sveriges Radio".