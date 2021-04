Svedala kommun satsar stort på Klågerup

Maskinhallen och brottarklubbens klubbstuga vid nya idrottsplatsen ska rivas. Där ska bland annat byggas ny idrottshall, och samtidigt ska renoveringar ske på andra håll. Kommunstyrelsen beräknar att satsningen på idrotten i Klågerup kommer att kosta totalt 35 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera den här satsningen, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

Efter många rundor av planering och diskussion om hur Klågerup kan utvecklas på bästa sätt, har kommunstyrelsen nu tagit beslut och presenterar en stor satsning. Kommunstyrelsen vill ta ett stort grepp om idrotten i Klågerup, genom att riva maskinhallen och brottarklubbens klubbstuga vid nya idrottsplatsen. Där ska sedan flera nya lokaler byggas, bland annat möjliggör man för en extern part att bygga en padelhall.

– Det känns mycket positivt att kunna arbeta annorlunda med ytan. Det finns ett behov, och önskemål om padel i den här delen av kommunen. Genom rivningarna tillför vi något nytt till Klågerup, säger Linda Allansson Wester.

Den gamla maskinhallen är i dåligt skick, och inga barn får vistas där. Istället finns tillfälliga omklädningsrum för fotbolls- och brottarklubben utanför. Kommunstyrelsen tänker sig nu en ny helhetslösning för marken när maskinhallen och klubbstugan är borta. Nya permanenta omklädningsrum, kiosk och toaletter, tillsammans med en mindre idrottshall kommer att byggas.

– Vi planerar också för att bygga en ny idrottshall, anpassad för brottning. Den kan också användas för yoga och gymnastik, säger Linda Allansson Wester.

Vid den gamla idrottsplatsen ska det också hända saker. Bussgaraget och den gamla skolan, som nu används som klubblokal och omklädningsrum för fotbollslagen, ska renoveras. Bland annat ska omklädningsrum iordningställas, så att det ska finnas tillräckligt för domare och andra klubbar.

– Skolan är inte i bra skick. Men den räknas som ett kulturminne, och ska renoveras värdigt. Genom att renovera den möjliggör vi för andra att finnas i lokalerna också. Det finns olika kök där, i framtiden kan vi hyra ut den för barnkalas eller föreläsningar och liknande, säger Linda Allansson Wester.

Hon förväntar sig att insatserna vid den nya idrottsplatsen ska påbörjas ganska snart. Och som det ser ut nu kommer rivningen att ske under hösten. Under en tid kommer brottarklubben inte att ha en egen lokal, men kommunstyrelsen vill rusta upp Baraskolans källare så att den kan användas av brottarklubben under mellanperioden.

– Det är dags att vidareutveckla Klågerup som samhälle. Vi tar ett stort tag nu med idrott och aktiviteter och det är mycket glädjande att kunna presentera den här satsningen. Besluten har fattats i enighet och många är glada, säger Linda Allansson Wester.