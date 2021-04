Kommunledningens viktigaste grepp för att öka jobbchanserna för långtidsarbetslösa och nyanlända hotas av ett nytt besked från Arbetsförmedlingen. Av 1 500 planerade extratjänster under 2021 finns det bara pengar till 500.

Malmö tillhör sedan länge de kommuner i landet där arbetslösheten är allra högst. Under coronaåret 2020 steg arbetslösheten från 13,6 procent i januari till 16 procent i december. Nu har läget ljusnat något och arbetslösheten sjunkit till 15,3 procent.

Arbetsförmedlingens chef i Malmö Carolina Gianola är bekymrad över att många förblir utan jobb under lång tid.

– Gruppen långtidsarbetslösa ökar varje månad. Det är väldigt oroande.

I mars hade 12 474 Malmöbor saknat arbete i över 12 månader – 1935 fler än året innan.

Inför 2021 bestämde sig Malmös kommunledning för en satsning på extratjänster. Det är en statligt finansierad arbetsmarknadsinsats för långtidsarbetslösa och nyanlända. De får jobba som "extra resurs" i välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor.

– Med tanke på pandemin och den höga arbetslösheten måste vi höja våra ambitioner, säger socialdemokraten Sedat Arif som är arbetsmarknads- och socialkommunalråd.

Siktet ställdes in redan sommaren 2020. Då avbröt S-L-styret en upphandling av grönyteskötsel just för att kunna inrätta extratjänster och även vanliga tjänster. Regelverket för extratjänsterna kräver att kommunen gör jobbet i egen regi.

– Det kommer att ge jobb åt hundratals – kanske tusentals, sa kommunalrådet Andreas Schönström (S) då till Sydsvenskan.

I sin budget för 2021 satte S-L-styret målet att nya arbetsmarknadsinsatser skulle inrättas för 1 500 Malmöbor, och de flesta skulle vara extratjänster i kommunens verksamheter.

Målet förankrades med Arbetsförmedlingen.

– Efter att ha fokuserat på det ökade inflödet av arbetslösa under förra året behöver vi nu rikta våra insatser mot dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Extratjänster möjliggör en otroligt fin introduktion in i, eller tillbaka in i, arbetslivet, säger Arbetsförmedlingens Carolina Gianola.

Kommunalrådet Sedat Arif menar att en extratjänst kan göra avgörande skillnad.

– Jag har själv besökt en förskola där en ensamstående mamma till tre barn, som aldrig tidigare hade jobbat, nu får möjlighet till jobb i kombination med en språkutbildning. Hon var begeistrad över vad det har betytt för henne, säger han.

Alla nämnder har i år ett särskilt uppdrag att inrätta extratjänster.

– Nu börjar vi närma oss 500, berättar Sedat Arif.

Men ett nytt besked från Arbetsförmedlingen innebär en plötslig broms: Under 2021 kan Malmö inte få pengar till fler än 500 extratjänster.

– Jag är jätteupprörd och ledsen, säger Sedat Arif.

Carolina Gianola är lika bekymrad.

– Vi hade förväntat oss en större budgettilldelning för extratjänster med tanke på behovet. Vi hade kunnat tillsätta de 1 500 platserna om vi haft budgetutrymme.

S-L-styret såg det som en vinstlott att låta Malmöbor gå från bidrag till en insats som helt bekostas av staten genom Arbetsförmedlingen – det beräknades spara in 100 miljoner kronor på ekonomiskt bistånd.

Nu är det oklart om det blir några extratjänster alls inom grönyteskötsel på grund av Arbetsförmedlingens 500-gräns.

S-L-styret överväger andra lösningar för långtidsarbetslösa och nyanlända Malmöbor. Men andra arbetsmarknadsinsatser än extratjänster kräver att kommunen står för en del av ersättningen till de arbetslösa.

– Får vi inte extratjänster behöver vi hitta andra arbetsmarknadsanställningar. Men det kostar ju jättemycket jämfört med extratjänster, säger Sedat Arif.

I vårändringsbudgeten som presenterades på torsdagen riktar regeringen 448 miljoner kronor extra till introduktionsjobb, matchning och extratjänster i år.

Sedat Arif kan inte bedöma om det gör skillnad för extratjänstplanerna i Malmö.

– De är osäkert om det kommer att räcka till oss.

Han är kritisk mot regeringens styrning av Arbetsförmedlingen och tycker att ramarna för olika typer av arbetsmarknadsinsatser är för strikta. Han påminner om att Arbetsförmedlingen fick gjorde ett stort överskott på sex miljarder 2020.

– Det gör mig frustrerad att Arbetsförmedlingen skickar tillbaka pengar till staten under en pandemi.

Fakta Varje månad fick 9 774 hushåll ekonomiskt bistånd 2020 Varje månad hade i genomsnitt 9774 Malmöhushåll så ont om pengar att de fick ekonomiskt bistånd av socialkontoret. Under hela året betalade kommunen ut 1,1 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Källa: Malmö stads årsredovisning för 2020