5 personer att kolla in i Malmös kulturliv

Vilket konstnärskap ska du bekanta dig mer med i veckan? Vi föreslår fem namn som alla är aktuella i Malmös kulturliv.

1. Helena Josefsson

Efter 25 år som sångerska i band som Plastic Soul, Sandy Mouche och Roxette ska numera Bjärredsbon Helena Josefsson på lördagen den 17 april göra en livesänd solokonsert från Victoriateatern i Malmö.

2. Moonica Mac

Lisa Brolander har gjort sig ett namn som Moonica Mac, ett namn hon fått efter att ha bekrivit sin genre som en blandning av Monica Zetterlund och Fleetwood Mac (och Emmylou Harris). På fredagskvällen den 16 april uppträder hon på Babel för en livesänd publik och konserten ingår i den digitala musikfestivalen Från Malmö.

3. Frédéric Gies

Den franske dansaren är numera baserad i Malmö och ofta aktiv på Inkonst. Denna söndag den 18 april sätter han upp ”Good girls go to heaven, bad girls go everywhere” som är en tre och en halv timme lång dansföreställning till tonerna av Fiedels technomusik.

4. Malin Byström

Operasopranen från Helsingborg har utsetts till årets kvinnliga sångerska vid International Opera Awards. Denna söndag den 18 april gör hon en romanskonsert tillsammans med pianisten Magnus Svensson på Malmö opera som livesänds för en digital publik.

5. Royal Republic

Rockbandet från Malmö var det första bandet som gjorde en livestream från KB:s scen under pandemin. Lördagen den 17 april är det dags igen, som en del av musikfestivalen Från Malmö, men denna gång blir det en i förväg inspelad konsert så att bandet kan chatta med tittarna under spelningen.