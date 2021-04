Fakta

Alexander Holmgren slog igenom i popbandet Clark i början av 2000-talet. Gav ut två album, ”Two of a kind” (2004) och ”Our best 2nd album” (2007). Ena sångaren hette Anders Grahn och är idag låtskrivare som bland annat jobbat med The Black Eyed Peas. Trummisen hette Marcus Liljeqvist och har sedan dess spelat med GES, Robbie Williams och Måns Zelmerlöw.

Släppte två solosinglar 2013, men har nu tagit sig artistnamnet Alex Runo och hittills släppt tre singlar, ”Underdog”, ”Preaching to the choir” och ”Devil”. Onsdagen den 21 april släpps fjärde singeln ”A change will come”.