Bidens klimatsändebud pratar miljö i Kina

USA:s klimatsändebud John Kerry har haft ett möte med sina kinesiska motsvarigheter i Shanghai. Det är första gången som en representant från Joe Bidens regering besöker Kina.

Resan ses som ett tillfälle att lägga konflikter i andra politiska frågor åt sidan och försöka hitta områden där de båda supermakterna kan samarbeta kring klimatet.

Sedan maktskiftet i USA säger båda länderna att klimatet och miljön är högprioriterade områden och enligt det amerikanska konsulatet i Shanghai träffar John Kerry sina kinesiska motsvarigheter under ett stängt möte på torsdagen.

– Just nu är det viktigaste steget att förstå varandras förväntningar och ambitionsnivåer, och att komma överens om hur man ska använda sig av dessa åtaganden för att komma framåt i de internationella klimatförhandlingarna, säger Lauri Myllyvirta, ledande analytiker vid oberoende Centre for Research on Energy and Clean Air, till nyhetsbyrån AFP.

Ett av Joe Bidens första beslut som president var att åter ansluta USA till klimatöverenskommelserna i Parisavtalet från 2015, som hans föregångare Donald Trump lämnade.

Kina, som står får den största andelen av världens utsläpp, har samtidigt deklarerat att landet ska vara kolneutralt till 2060. Analytiker ställer sig dock skeptiska till den ambitionen, bland annat på grund av den omfattande användningen av kol.

Men frågan är om länderna kommer att kunna hitta en gemensam samarbetsväg. När expresident Donald Trump lämnade klimatfrågan därhän passade Kina på att försöka positionera sig som en drivande kraft. Joe Bidens ambitioner att nu göra USA till en samlande global aktör i klimatfrågan har därför tagits emot med skepsis i Kinas ledning.

Kina ”axlar nu ansvaret för arbetet med det globala klimatet” och kommer inte att vara en del av en USA-ledd klimatkampanj, skriver den statliga kinesiska tidningen Global Times.