Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Just nu är tredje coronavågen på väg och elever har börjat komma tillbaka till skolan. Utbildningsministern har även gått ut med att gymnasieelever från och med den 1 april inte behöver ha distansundervisning. Fler unga kommer befinna sig på samma plats och trängseln kommer öka. Det kommer att leda till en ökad smittspridning. Den 18 oktober 2020 löd en rubrik i Aftonbladet: "Forskare: Lärare bland de värst utsatta under pandemin". I artikeln, som är skriven av Joanna Górecka, berättar forskaren Per Adman från Uppsala universitet att smittrisken för högstadie- och gymnasielärare antagligen är avsevärt större än för genomsnittliga yrken.

Nu när gymnasieeleverna är välkomna tillbaka till skolan är chansen för en ökad smittspridning stor. Trängsel i skolan förekommer ofta, speciellt vid skåpen då de är nära varandra, och i klassrummen då man inte alltid har plats att sära på bänkarna. Även i matsalen är det trångt, både i matkön och vid matborden. Det är inte alla elever som tar hänsyn till andra och använder sig av handsprit eller munskydd.

Kollektivtrafiken påverkas också mycket av eleverna som kommer tillbaka till skolan. De flesta eleverna använder sig av kollektivtrafiken för att kunna ta sig till skolan. Därför ökar trängseln även på bussarna, då det finns ont om platser. De flesta eleverna tar bussen runt samma tid som de vuxna som ska ta sig till jobbet. Trängseln ökar inte bara mellan eleverna utan även mellan de äldre. Det är inte alla på bussen som tar hänsyn och använder munskydd, vilket bidrar till en ökad smitta.

Tredje vågen är redan här och smittan är redan stor. Med anledning av att eleverna är tillbaka kan de bli sjuka och smitta en förälder, som sedan smittar folk på sitt jobb. Dessa kommer sedan att smitta sina familjer och alla hamnar i en ond cirkel.

Såklart tillkommer det nackdelar om eleverna ska ha distans tills den värsta smittan är över. Vissa elever tycker att de koncentrerar sig sämre hemma, att de har svårt att gå upp från sängen när de har lektion och då presterar de sämre. Vissa elever somnar även på lektionerna när de har distanslektion i sängen. De finns såklart en lösning på det här. Skolorna kan börja anpassa schemat för eleverna genom att lägga in sovmorgnar och längre raster. Detta kommer att göra så eleverna kan sova ut och vara piggare under lektionerna. Ifall eleverna får längre raster kommer de ha tid att gå ut och ta frisk luft och få mer energi. Eleverna behöver inte stressa och gå upp tidigt för att göra frukost ifall de får sovmorgon. På rasterna kommer de hinna gå ut, gå på toa och göra mat i lugnt och ro istället för att stressa och göra allt på tio minuter mellan lektionerna.

Jag är själv en gymnasieelev och blir orolig så fort jag tar bussen och när jag är i skolan, på grund av all trängsel. Jag är rädd för att jag ska bli smittad och sedan smitta andra i min närhet utan att vara medveten om det. Jag hoppas att vi kan förlänga distansundervisningen, inte bara för min skull utan för ett stabilare och tryggare samhälle. Alla i samhället måste agera tillsammans, för det är vi alla som blir utsatta. Vi måste sträva efter en minskad smittspridning genom att förlänga distansstudierna för oss gymnasieelever, så att vi kan bidra till minskad trängseln i kollektivtrafiken, stan och skolan.

Clara Södersten