Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

På söndag ska jag ännu en gång inte korsa Krafts torg till den dova, vackra klangen från Mariaklockorna. Jag ska inte gå in genom domkyrkans tunga portar, få en psalmbok och ett gudstjänstblad av kyrkvärden. Och jag ska inte sätta mig på en stol med korgflätad sits under valven och reflektera i stillhet på samma vis som människor i tusen år före mig har kommit just dit, suttit just där, stillnat i vördnad inför den stundande högmässan.