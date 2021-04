Detta är en opinionstext från ledarredaktionen. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.

Kriget går mot sitt slut för USA. I maj börjar kvarvarande amerikanska soldater att dra sig tillbaka från Afghanistan. Samtliga ska ha åkt därifrån till den 11 september – tjugoårsdagen av terrorattackerna som föranledde invasionen.

"En fruktansvärd attack för tjugo år sedan kan inte förklara varför vi ska vara kvar där 2021", sade USA:s utrikesminister Antony Blinken på torsdagen.

Men närvaron i Afghanistan var illa förklarad redan från början. Dåvarande amerikanske presidenten George W Bush uttalade inte långt mer än en krigsförklaring mot de ansvariga för terrordåden och den afghanska talibanregimen som skyddade dem.

Debatten blir därefter när trupperna nu dras tillbaka. För samtidigt avslutas den Natoledda insats som Sverige ingår i och den afghanska armén har begränsade förutsättningar att upprätthålla säkerheten på egen hand. Många menar att det nu bara är en tidsfråga innan talibanerna åter tar makten i landet. Då väntar ett nytt islamistiskt skräckvälde med offentliga avrättningar och utpräglat kvinnoförtryck.

Så har alla år av truppnärvaro varit förgäves?

Frågan är svårbesvarad just eftersom USA inte gick in i Afghanistan med några tydliga långsiktiga mål. Och i frånvaro av sådana har det inte heller funnits någon given tidpunkt för amerikanerna att dra sig tillbaka. Men reträtten är rimlig. Tjugo år är lång tid och trupperna kan inte vara kvar hur länge som helst. Fast när de lämnar landet åt en osäker framtid så krävs rejäla försök att kompensera för detta. Omvärlden måste göra sitt yttersta för att stötta och hjälpa befolkningen. Dels av humanitära skäl, dels för att misär och förtvivlan skapar bördig jordmån för nya terrorfraktioner.

Att västländerna militärt drar sig tillbaka från Afghanistan får inte innebära att de överger afghanerna.