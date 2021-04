Skånske spelskaparen kan vinna fyra priser på Nordic Game Awards

Fakta

Bästa spel:

”Deep Rock Galactic” av danska Ghost Ship Games, ”Mørkredd” av norska Hyper Games, ”Crusader Kings III” av svenska Paradox Development Studio, ”Teardown” av svenska Tuxedo Labs och ”Noita” av finska Nolla Games.

Bästa mobilspel:

”Moving Out” av svenska DevM Games, ”Huntdown” av svenska Easy Trigger Games, ”Terror Squid” av norska Apt Games, ” #AkiRobots” av danska FlatPonies och ”Fancade” av svenska Martin Magni.

Bästa formgivning:

”Huntdown” av svenska Easy Trigger Games, ”Deep Rock Galactic” av danska Ghost Ship Games, ”Mørkredd” av norska Hyper Games, ”Lightmatter” av danska Tunnel Vision Games och ”Stilstand” av danska Niila Games.

Bästa speldesign:

”Mørkredd” av norska Hyper Games, ”Terror Squid” av norskaApt Games, ”Noita” av finska Nolla Games, ”Crusader Kings III” av svenska Paradox Development Studio och ”Teardown” av svenska Tuxedo Labs.

Bästa teknologi:

”Deep Rock Galactic” av danska Ghost Ship Games, ”Teardown” av svenska Tuxedo Labs, ”Noita” av finska Nolla Games, ”Main Assembly” av svenska Bad Yolk Games och ”Mørkredd” av norska Hyper Games.

Bästa ljud:

”Amnesia: Rebirth” från svenska Frictional Games, ”Apple Slash” av norska Agelvik , ”Deep Rock Galactic” av danska Ghost Ship Games, ”Stilstand” av danska Niila Games och ”Teardown” av svenska Tuxedo Labs.

Bästa familjespel:

”Moving Out” av svenska DevM Games, ”Fancade” av svenska Martin Magni , ” #AkiRobots” av danska FlatPonies, ”Mørkredd” av norska Hyper Games och ”Tanknarok” av norska Polyblock Studio.

Bästa nykomling:

”Deep Rock Galactic” av danska Ghost Ship Games, ”Huntdown” av svenskaEasy Trigger Games, ”Main Assembly” av svenska Bad Yolk Games, ”Lightmatter” danska Tunnel Vision Games och ”Company of Crime” av finska Resistance Games.

Bästa europeiska spel (helt ny kategori för året):

”Ori and the Will of the Wisps” av Moon Studios (Österrike) , ”Dreams” av Media Molecule (Storbritannien) , ”Factorio” av Wube Software (Tjeckien), ”Knights and Bikes” av Foam Sword (Storbritannien) och ”Cyberpunk 2077” av CD Project Red (Polen).