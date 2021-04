Ett år med vård av svårt sjuka covidpatienter, extrapass och ständigt ändrade arbetstider börjar slå tillbaka i sjukvården. På infektionsavdelning 2 i Malmö har en femtedel av sjuksköterskor och undersköterskor sagt upp sig efter vinterns påfrestande coronavåg.

Det har lett till att avdelningen som normalt har fem intensivvårdsplatser just nu inte kan ta iva-patienter.

– Just nu har vi tyvärr inte tillräckligt kompetens för iva-vården, utan bara för intermediärvård som är nivån under. Men det är en paus och vi kommer att återuppta intensivvården, säger Maria Josephson, verksamhetschef för infektionsvården på Sus.

– Det har varit väldigt tufft för många avdelningar på sjukhuset. Men man ser samma bild på alla infektionskliniker i landet - vi har ju mycket kontakt mellan universitetssjukhusen.

Att femton undersköterskor och sjuksköterskor sagt upp sig efter årsskiftet beror både på arbetsbördan och konkret missnöje med stökiga omkastningar i scheman och arbetsuppgifter, enligt Susanne Alm som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Sus.

– Det jag fått till mig är att det finns ett missnöje med kommunikationen kring rutiner, arbetstider och villkor. Jag tänker också på pandemin - infektionen 2 har som många andra slitit hårt med svårt sjuka patienter, säger Susanne Alm,

Anställda har upplevt att de exempelvis blivit inkastade på nattpass utan dialog, att personalmöten ställts in och att det saknats framförhållning.

Sedan årsskiftet har åtta undersköterskor och sju sjuksköterskor på infektion avdelning 2 sagt upp sig, enligt verksamhetschefen Maria Josephson.

Detta plus en pensionsavgång och två tillfälliga avhopp gör att var femte av avdelningens cirka 80 sjuksköterskor och undersköterskor försvinner fram emot sommaren.

– Självklart ser vi väldigt allvarligt på detta, säger Maria Josephson.

I samtal med ledningen uppger de som slutar olika skäl. Några har fått andra jobb, en del anser att de under pandemin fått ta för tungt ansvar för allvarligt sjuka patienter, några tycker lönen är för dålig, andra anger brister i den psykosociala arbetsmiljön som huvudskäl.

Synpunkten att personalen tycker att de kastats hit och dit med kort varsel har också nått Maria Josephson.

– Det stämmer med min bild. I vanliga fall jobbar vi med en hög grad av delaktighet, men under pandemin har vi inte kunna ha lika stort fokus på medbestämmande. Avdelningens uppdrag har styrts om flera gånger utifrån det aktuella behovet, säger hon.

– Avdelningen har tagit ett stort ansvar, och det har varit hög press på både chefer och medarbetare. De har gjort ett enormt arbete!

Infektionsavdelning 2 i Malmö har normalt både vårdplatser och fem intensivvårdsplatser. Under stora delar av förra året fungerade den som ”sluss” för alla patienter med misstänkt covid-19 som kom in till sjukhuset, ofta via akuten. Genomströmningen var extremt hög.

I slutet av 2020 kom snabbare diagnosmetoder, och det blev dessutom ett stort smittutbrott på avdelningen. Från november blev uppdraget istället att bara vårda konstaterade covidpatienter, både iva-patienter och nivån precis under iva.

– Alla var svårt sjuka, det uppfattade personalen som tungt, säger Maria Josephson som samtidigt betonar att flera av de som nu slutar kan tänka sig att komma tillbaka.

Avdelningen har satt in en rad åtgärder för förbättra arbetsmiljön, och har tillsatt arbetsgrupper för att åtgärda de synpunkter som kommit in från personalen. Det pågår också rekrytering av ny personal.