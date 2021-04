Drömfrispark räckte inte till vinst för TFF: ”Kan bättre än så här”

En drömfrispark av Johan Blomberg räckte inte till bortaseger för TFF mot Vasalund, 2–2.

Mungiporna pekade nedåt.

– Jag är lite besviken över resultatet och prestationen. Vi kan bättre än så här. Det var en match som vi skulle ha vunnit, sa Johan Blomberg till C More.

Trelleborgs FF såg ut att ha hyfsat grepp om händelserna så länge kampen var mållös.

Men Vasalundsanfallaren Mai Traore, som går till norska Viking Stavanger i sommar, oroade TFF-försvaret.

Det var också han som nickade in 1–0 till Vasalund i den 55:e minuten.

Sju minuter senare kvitterade TFF.

Inhopparen Fatawu Safiu, som kom in istället för en skadad Dzenis Kozica, bredsidade in en hörna.

Hörnan slogs av Johan Blomberg.

I den 70:e minuten slog Blomberg själv till med en vacker frispark.

– Jag fick en bra träff, den satt fint uppe i krysset. Det var härligt att se den gå in, sa Johan Blomberg.

Kvitteringen var bara tre minuter bort. Ett långt inlägg gick förbi hela TFF-försvaret och träffade stolpen. Returen trycktes in av Anthony Wambani.

– Vi släppte in för enkla mål. Men jag tror att vi kommer spela bättre och bättre under säsongen, sa Johan Blomberg till C More.

TFF har nu fyra poäng efter två matcher i superettan.