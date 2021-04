Världen har passerat tre miljoner coviddöda

Världen har passerat tre miljoner dödsfall i covid-19, enligt siffror från Johns Hopkins-universitetet i USA.

Den dystra listan toppas av USA med omkring 566 000 dödsfall, följt av Brasilien med nära 369 000 fall och Mexiko med nästan 212 000 döda.

Närmare 140 miljoner smittofall har konstaterats i världen, och det finns i nuläget inget som tyder på att takten håller på att sakta ned.

Enligt AFP:s sammanställning rapporterades under fredagen det högsta antalet nya smittade under en dag sedan pandemins början. Även det dagliga dödstalet världen över har ökat de senaste veckorna, med ett snitt på 12 000 dödsfall per dag under förra veckan.

Ett av flera orosmoln som just nu tornar upp sig är situationen i Indien, där man nu rapporterar om över 200 000 nya smittade varje dag. Över två miljoner nya fall har rapporterats i landet bara denna månad och det börjar bli ont om både sjukhusplatser och mediciner.

Under lördagen gick huvudstaden New Delhi, som är den värst drabbade staden i landet, in i en två dagar lång nedstängning.

I Europa och rikare länder börjar det i stället ljusna och fler länder är i gång med att lätta på sina restriktioner efter lyckosamma vaccinationskampanjer.

Det gäller bland annat Storbritannien och Italien, där Italien aviserat att restriktioner för skolor och restauranger lättar i slutet på april, enligt AFP.

Också Sverige meddelade under fredagen att vaccinerade personer i viss mån får lättade restriktioner att förhålla sig till. Fortsatt är det dock ett mycket allvarligt läge, understryker Folkhälsomyndigheten.