Efter en tveksam början går det som en dans

Sara Berg rycks med under ”Good girls go to heaven, bad girls go everywhere”.

Åtta personer åt gången fick se Frédéric Gies dansföreställning "Good girls go to heaven, bad girls go everywhere" på Inkonst i helgen. Bild: Inkonst Nere i Inkonst källare ser det ut som på Berlinklubben Berghain när ljuset tänds. Golvet är täckt av tuggummipåsar, U-Bahnbiljetter, barmenyer, cigarettpaket, chokladpapper och en t-tröja. Denna installation av konstnären Anton Stoianov utgör fonden för dansaren och koreografen Frédéric Gies dansföreställning ”Good girls go to heaven, bad girls go everywhere” (17-18/4), som klockar in på exakt 3 timmar och 38 minuter.