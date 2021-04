Bolund gästspelar på USA:s klimattoppmöte

Sverige har bjudits in som tillfällig gäst till klimatmötet Leaders Summit on Climate på fredag.

– USA ser Sverige som en föregångare när det gäller klimatarbete och vill veta mer om vilka lärdomar vi har dragit, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP).

Sverige fick aldrig någon officiell inbjudan när USA:s president Joe Biden kallade samman 40 världsledare till ett klimattoppmöte i samband med Earth Day den 22 april. Men efter förra veckans möte mellan Per Bolund och John Kerry, USA:s särskilda sändebud för klimatfrågor, har Sverige bjudits in till ett samtal som ska inviga toppmötets andra dag, på fredag vid lunchtid svensk tid.