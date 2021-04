Morrisseys manager rasar mot parodi

En vegansk indiepopsångare på 1980-talet förvandlas till köttätande migranthatare i det nya avsnittet av ”Simpsons”. Morrisseys manager, Peter Katasis, är starkt kritisk.

I ett nytt avsnitt av serien, ”Panic on the streets of Springfield” blir Lisa besatt av en militant vegan, tillika sångare i ett indieband från 1980-talet, bara för att upptäcka att idolen, vars röst görs av Benedict Cumberbatch, blivit en bitter köttätare som hatar invandrare.