Med munskydd och corona-intyg fortsätter narkotikasmugglingen över Europa. Men vanliga tullmetoder på Öresundsbron stoppade ett försök att smuggla 3 kilo kokain via Sverige till Norge.

Den 39-åriga kvinnan åtalas nu för grov narkotikasmuggling. I förhör med tullkriminalen berättar hon att hon driver en matbutik och en frisörsalong i Oslo. Och att hon flugit till Amsterdam för att köpa varor till butikerna. Men någonstans på vägen har hon, enligt övervakningskameror, också fått med sig en stor resväska – med lönnfack.

Från kontinenten tog hon buss hemåt igen, samma dag.

Detta var några dagar innan jul, innan Sverige beslutat att corona-stänga gränserna, men när Norge redan hade hårda krav för gränspassage.

De uppfyllde uppenbarligen den 39-åriga kvinnan. Sent på kvällen vinkade tulltjänstemän på Lernacken in Flixx-bussen för kontroll. Alla passagerare uppmanades att ta sina väskor och ställa sig i två led i tullens lokaler. Kvinnan bar munskydd och visade ett intyg på negativt corona-test. Men en tullare tyckte att hon rörde sig misstänkt kring en stor resväska. Och när det var hennes tur att gå in i visitationsrummet lämnade hon väskan.

När väskan undersöktes hittades nästan 3,2 kilo kokain, förpackade i drygt 300 sväljarkapslar.

Kvinnan har under hela utredningen förnekat att väskan är hennes. Men utöver tullarnas uppgifter intygar även busschauffören att väskan var hennes.