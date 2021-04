Datajätten Microsofts bygge i västra Staffanstorp kommer att sluka el och har därför fått en egen hemsida. I den digitala samrådsportalen kan den som vill skicka in synpunkter när företaget ansöker om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

Saken gäller de reservkraftsaggregat som Microsoft tänker bygga som ska gå i drift vid strömavbrott. Totalt kommer dessa att ha en samlad effekt om 70 megawatt – och dieselbränslet ska lagras i tankar under varje aggregat.

Samrådsportalen är öppen fram till och med måndagen den 26 april och har då varit öppen i fem veckor.

Den digitala lösningen är istället för ett öppet möte – och ett komplement till att skicka in sina synpunkter per post (se adress nedan). Synpunkterna kommer att skickas in med ansökan till miljöprövningsdelegationen.

Men varken Sweco eller Microsoft kommer att skicka svar direkt till de som lämnat synpunkter.

– Tanken med samrådet är att de som berörs ska ha möjlighet att yttra sig och berätta vad de tycker är viktiga frågor inför tillståndsprövningen, säger Ingrid Håstad, senior miljökonsult på Sweco som också berättar att det kommit in många synpunkter.

Den digitala portalen når du här: https://geoportal.sweco.se/samradstaffanstorp