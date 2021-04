Per Bolund stjäl med glädje rampljuset från Stefan Löfven

Klimat- och miljöminister Per Bolund (M)P är också vice statsminister – något som lett till att han till skillnad från statsminister Stefan Löfven (S) fått en av platserna i Joe Bidens klimattoppmöte. Bild: Anders Wiklund/TT

Under fredagen får klimat- och miljöminister Per Bolund (MP) en viktig roll vid president Joe Bidens stora klimattoppmöte. Per Bolund deltar då vid ett digitalt rundabordssamtal som leds av USA:s klimatsändebud John Kerry.