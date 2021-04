Två män stoppade i tullen – hade större mängd kontanter och vapendelar med sig

Under natten mot torsdag stoppade tullen i Trelleborg två män som via färja var på väg in i Sverige. Vid kontroll av männens fordon fann man bland delar av vapen och en större summa kontanter, vilket gjorde att polis tillkallades.

De två männen, födda 69 respektive 74, var enligt egen utsago på väg till Göteborg när det stoppades av tullen i Trelleborg. Var de kommer ifrån vet polisen inte.