Varning för hårda vindar under torsdagen

SMHI varnar för vindar uppemot 25 meter per sekund under torsdagen. Varningen gäller hela västra Skåne.

De kraftiga nordvästvindarna kommer att hålla i under hela dagen.

– Vindstyrkan kommer att nå sin kulmen någon gång mellan klockan tio och fyra, säger Therese Fougman, meteorolog på SMHI.

På morgonen låg vinden i de kraftigaste byarna på 16 meter per sekund i västra Skåne.

– På Hallands väderö är den raftigare just nu, där har vi uppgifter om 23,5 meter per sekund, säger Therese Fougman.

SMHI har gått ut med en klass 1-varning. Den hårda vinden kan till exempel orsaka att träd knäcks och faller över vägar eller på hus och det kan också bli problem för höga fordon i trafiken.

Det kan handla om grenar som bryts eller mindre träd som ger sig. Lösa föremål kan flytta på sig, allt från vägskyltar till utemöblemang eller studsmattor.

Vindstyrkan ska minska successivt under dagen för att ikväll ligga på ungefär tio meter per sekund. Sedan sjunker den ytterligare under natten för att imorgon öka på igen. Det blir inte lika kraftiga vindar som idag, men det blir över tio sekundmeter.