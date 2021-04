American Express överraskar positivt

Utsikterna för betalkortsföretag som American Express har förbättrats avsevärt sedan den ekonomiska återhämtningen fått fart tack vare statliga stöd och vaccinering mot covid-19. American Express har därför kunna återföra drygt en miljard dollar av den avsättning bolaget gjorde i fjol för potentiella kreditförluster. Totalt reserverade American Express 1,7 miljarder dollar förra året för kreditförluster.

Återföringen under första kvartalet i år gav en positiv resultateffekt om 675 miljoner dollar. Nettovinsten steg till 2:74 dollar per aktie, från 0:41 dollar per aktie motsvarande kvartal i fjol. Väntat var en nettovinst på 1:61 dollar per aktie, enligt Refinitiv.

Omsättningen sjönk dock 12 procent till omkring 9 miljarder dollar. Framför allt är det konsumtionen av resor och nöjen som minskat, ned 50 procent jämfört med för ett år sedan.