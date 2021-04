Man anhållen misstänkt för mord i Jönköping

En man i 40-årsåldern har under natten anhållits misstänkt för mord.

En död person hittades i ett skogsparti i närheten av Jönköpings flygplats på torsdagen. Troligtvis rör det sig om den vuxne man som varit försvunnen sedan i onsdags.

Under torsdagskvällen genomförde polisen tekniska undersökningar på ett flertal platser och ett antal personer hämtades in till förhör. Det ledde fram till att en person under natten anhölls på sannolika skäl misstänkt för mord, det är den högre misstankegraden.

Polisen arbetar vidare i ärendet och några platser är på fredagsförmiddagen fortfarande avspärrade för utredning och kriminalteknisk undersökning.